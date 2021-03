In Abruzzo somministrate oltre 175 mila dosi di vaccino anti Covid, sono l'86,5% di quelle disponibili

Sono 175.170 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 6 del 22 marzo. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'86,5% delle dosi attualmente disponibili, pari a 202.400.

L'Abruzzo è di 4,6 punti percentuali sopra la media nazionale, e stilando una graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazione, è al quarto posto assoluto in Italia. In testa rimane la Valle d'Aosta con il 91,02% delle dosi somministrate, in coda la Sardegna con il 69,9% delle dosi.

Analizzando le vaccinazioni nella nostra regione in base alle fasce d'età, sono 51.371 le dosi somministrate ad over 80 e 13.684 quella ad over 90. Segue la fascia 50/59 anni con 32.192 somministrazioni. In Italia attualmente sono state distribuite 9.577.500 dosi.