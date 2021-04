In Abruzzo somministrate 356.113 dosi di vaccino anti Covid: sono il 79,9% di quelle disponibili

Sono 356.113 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle ore 21,00 del 21 aprile 2021. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio in tempo reale della campagna vaccinale in Italia. Si tratta del 79,9% delle dosi attualmente a disposizione, dopo l'arrivo di 44.100 sieri Pfizer nelle ultime ore che portano il totale complessivo a 445.570.

L'Abruzzo è sotto del 2,1% rispetto alla media nazionale di somministrazione, e nelle graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di dosi somministrate rispetto a quelle a disposizione, è al 17esimo posto. In cima troviamo il Veneto con l'85,7% delle dosi, in coda la Calabria con il 71,6%.

Analizzando invece nella nostra regione le somministrazioni per fasce d'età, 113.934 dosi sono andate a over 80, 25.584 a over 90 e 45,375 a over 70. La fascia d'età fra i 60 e 69 anni ha avuto 47.498 inoculazioni. In Italia sono stati somministrati complessivamente 16.159.147 dosi.