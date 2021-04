In Abruzzo somministrate 344.043 dosi di vaccino anti Covid: sono l'85,7% di quelle disponibili

Sono 344.043 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo alle 10.30 del 20 aprile. Il dato è disponibile sul portale del Governo che monitora l'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta dell'85,7% delle dosi a disposizione dopo l'arrivo nelle ultime ore di approvigionamenti del siero Moderna. Complessivamente l'Abruzzo ha ricevuto 401.470 dosi.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di somministrazione del 2,2%. In cima alla graduatoria troviamo la Puglia con il 92,2% di dosi somministrate, in coda la Calabria con il 76,1% se si considerano tutte le regioni e province autonome in base alla percentuale di inoculazioni rispetto alle dosi disponibili.

Analizzando invece le somministrazioni per fasce d'età in Abruzzo, 111.261 dosi sono andate ad over 80 e 25.168 a over 90. Per gli over 70 sono 40.167 le inoculazioni ad oggi, 47.647 per gli over 50. In Italia sono state somministrate 15.558.775 dosi.