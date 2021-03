In Abruzzo somministrate quasi 161 mila dosi di vaccino anti Covid, pari al 79,5% di quelle disponibili

Sono 160.911 le dosi di vaccino somministrate in Abruzzo alle 19.30 del 18 marzo. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del governo per l'andamento della campagna vaccinale sul territorio italiano. Si tratta del 79,5% delle dosi complessivamente a disposizione, con l'arrivo nelle ultime ore di circa 18 mila nuove dosi di siero.

L'Abruzzo è di 3 punti percentuali sopra la media nazionale che attualmente è del 76,5% delle dosi somministrate. Andando ad analizzare la graduatoria delle regioni e delle province autonome in base alle percentuali, la nostra regione è al settimo posto. In cima troviamo la Valle d'Aosta con l'86,6% delle dosi somministrate, in coda la Sardegna al 62,8%.

Per quanto riguarda le categorie vaccinate, sono 41.412 le dosi somministrate a over 80, 12.082 quelle agli ultranovantenni. La fascia d'età fra i 50 e 59 anni vede 31.513 dosi somministrate, seguita da quella fra i 40 e 49 anni con 24.427 dosi. Ricordiamo che l'Ema ha nuovamente autorizzato la somministrazione del vaccino Astrazeneca, dopo la sospensione avvenuta lunedì scorso a causa di alcune morti sospette. In Italia, come stabilito dal Ministero della salute, dalle 15 di venerdì 19 marzo riprenderanno le somministrazioni anche di questo siero.