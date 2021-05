Somministrate in Abruzzo oltre 630 mila dosi di vaccino anti covid: sono il 91,3% di quelle ricevute

Sono 630.006 le dosi di vaccino anti covid somministrate in Abruzzo alle 17 del 18 maggio. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 91,3% delle dosi ricevute dalla nostra regione, in attesa dell'arrivo di nuove dosi previsto per i prossimi giorni.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di somministrazione di 1,9 punti percentuali, e nella graduatoria fra le regionie province autonome in base alle somministrazioni, è al quattordicesimo posto. In cima troviamo la Puglia al 96,5% delle dosi somministrate, in coda la Sardegna con l'82%.

Se si analizza invece la distribuzione delle dosi nelle varie fasce d'età in Abruzzo, troviamo 140.308 dosi agli over 70 che superano gli over 80 a quota 137.862. Sono 31.379 le dosi ad over 90 e 124.260 le dosi andate alla fascia d'età fra i 60 e 69 anni. In Italia sono state somministrate complessivamente 28.074.838 dosi di vaccino.