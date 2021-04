Somministrate in Abruzzo 334.016 dosi di vaccino anti Covid: sono l'85% di quelle disponibili

Salgono a 334.016 alle 17 del 18 aprile le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio della campagna vaccinale in Italia. Si tratta dell'85% delle dosi a disposizione pari a 392.770. Nelle prossime ore dovrebbero arrivare altre dosi del vaccino Moderna consegnate alla protezione civile nazionale.

L'Abruzzo è di 2,2 punti percentuali sotto la media nazionale, e nella graduatoria in base alle percentuali di somministrazione nelle regioni e province speciali è al 17esimo posto. Al primo troviamo l'Umbria con il 92,2% delle dosi disponibili già inoculate, in coda la Calabria con il 76,4% delle dosi somministrate.

Analizzando invece le fasce d'età vaccinate in Abruzzo, 109.280 dosi sono andate ad over 80 e 24.891 a over 90. Sono invece 36.370 le dosi ad over 70 e 46,738 quelle alla fascia d'età fra i 50 e 59 anni. In Italia sono state inoculate 15.099.777 dosi.