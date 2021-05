Somministrate in Abruzzo 614.952 dosi di vaccino anti Covid: sono l'89,1% delle dosi ricevute

In Abruzzo sono state somministrate 614.952 dosi di vaccino anti Covid, alle 6 del 17 maggio. Il dato è consultabile sul portale ufficiale del Governo per il monitoraggio dell'andamento della campagna vaccinale. Si tratta dell'89% delle dosi fino ad ora ricevute, pari a 690.011.

La nostra regione è sotto la media nazionale di somministrazione di 1,9 punti percentuali, e nella graduatoria delle regioni e province autonome si piazza attualmente al tredicesimo posto. In cima troviamo il Veneto con il 94,7% delle dosi già inoculate, in coda la Sardegna con l'80%.

Analizzando invece la distribuzione delle dosi nelle fasce d'età, in Abruzzo 137.069 sono andate ad over 80, 31.135 a over 90 e 135.278 a over 70. Sono invece 121.187 le dosi somministrate a persone fra i 60 e 69 anni. Ricordiamo che oggi lunedì 17 maggio sono aperte anche in Abruzzo le prenotazioni per la fascia over 40.

In Italia sono state complessivamente somministrate 27.416.033 dosi.