Somministrate in Abruzzo 316.246 dosi di vaccino anti Covid: sono l'81,2% delle dosi disponibili

Sono 316.246 le dosi di vaccino somministrate in Abruzzo alle 20.50 del 15 aprile. È quanto emerge analizzando il sito ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della pandemia nel nostro Paese. Si tratta dell'81,2% delle dosi disponibili pari a 389.270 considerando la fornitura di circa 33 mila nuove dosi arrivata ieri nella nostra regione.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di somministrazioni dell' 1,5% e nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di dosi inoculate è al 14esimo posto. In cima troviamo sempre il Veneto con l'88,5% delle dosi già somministrate, in coda la Calabria con il 72,3%.

Analizzando invece il dato relativo alle somministrazioni in Abruzzo in base alla fascia d'età, in Abruzzo 105.784 dosi sono andate a over 80, 24.189 a over 90 e 31.843 a over 70. Sono invece 44.144 i vaccini somministrati alla fascia dai 50 ai 59 anni. In Italia sono state inoculate 14.159.851 dosi.