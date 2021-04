Vaccinazioni anti Covid, somministrate in Abruzzo 309.405 dosi: sono l'87% di quelle disponibili

Sono 309.145 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 20 del 14 aprile. È quanto emerge dall'analisi dei dati presenti sul portale nazionale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale in Italia.

Si tratta dell'87% delle dosi attualmente disponibili, ovvero 355.340 in attesa nelle prossime ore di ricevere nuove forniture da Pfizer e che arrivi una decisione sullo sblocco del primo lotto di vaccini Johnosn & Johnson già custodito nell'hub nazionale a Pratica di Mare.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di somministrazioni dell'1,8%. Nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di somministrazioni, la nostra regione è al quattordicesimo posto, in testa troviamo il Veneto con il 96,4% di somministrazioni, in coda la Calabria con il 78,2%.

Analizzando le fasce d'età in base alle inoculazioni in Abruzzo, abbiamo 104.350 dosi andate agli over 80, 23.966 agli over 90, 30.074 agli over 70. La fascia 50/59 anni ha ricevuto 43.433 dosi. In Italia sono state somministrate 13.831.009 dosi.