Sono 936.535 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 21 del 12 giugno. Il dato è disponibile sul portale del Governo per il monitoraggio dell'andamento della campagna vaccinale nel nostro Paese. Si tratta del 93% delle dosi attualmente ricevute dalla nostra regione, che ammontano a 1.006.527 considerando le forniture arrivate negli ultimi giorni.

L'Abruzzo è di 1,3 punti percentuali sopra la media di somministrazione nazionale, e nella graduatoria delle regioni e province autonome è al terzo posto. In cima troviamo la Lombardia con il 93,3% delle dosi somministrate, in coda la Sardegna con l'84,6%.

Se si analizzano invece le somministrazioni per fasce d'età, sono state inoculate all'80,90% degli over 80 le prime dosi, e al 73,85% le seconde dosi. Per la fascia over 70 invece sono l'83,06% ad aver avuto almeno la prima dose, mentre la seconda e il siero monodose sono andate al 41,53% degli abruzzesi presenti in questa fascia. Infine il 74,01% degli overo 60 ha avuto una dose, il 33,23% due dosi o il vaccino modose. In Abruzzo, in base alle stime l'immunità di gregge sarà raggiunta il 22 agosto 2021.