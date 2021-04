In Abruzzo somministrate 295.546 dosi di vaccino anti Covid: sono l'83,2% di quelle disponibili

In Abruzzo alle 16 del 12 aprile sono state somministrate complessivamente 295.546 dosi di vaccino anti Covid. Il dato è disponibile sul portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale in Italia. Si tratta dell'83,2% delle dosi attualmente disponibili, pari a 355.340 ma che nelle prossime ore e nei prossimi giorni con le nuove forniture dovrebbe superare quota 400 mila.

L'Abruzzo è sotto la media nazionale di somministrazione dell'1,1%. Nella graduatoria delle regioni e province autonome in base alle percentuali di vaccini inoculati, al primo posto troviamo il Veneto con il 93,7% di dosi già somministrate, mentre in coda troviamo la Calabria al 74%.

Analizzando le dosi in base alle fasce d'età nella nostra regione, gli over 80 hanno avuto 101.425 dosi mentre gli over 90 23.298. Somministrate invece 25.207 dosi a over 70 e 42.134 a persone fra i 50 e 59 anni. In Italia sono state somministrate complessivamente 13.125.458 dosi.