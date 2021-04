Al via la vaccinazione dei pazienti oncologici assistiti della Asl di Pescara

Al via la campagna di vaccinazione anti Covid per i pazienti oncologici assistiti della Asl di Pescara. Le somministrazioni avverranno direttamente nell'Uoc di Oncologia Medica dell'ospedale civile di Pescara. Il reparto dunque si occuperà di somministrare i vaccini ai propri utenti grazie alla disponibilità di tutto il personale sanitario agevolando così gli stessi malati che rimarranno protetti all'interno del reparto. Lo ha fatto sapere il primario facente funzioni Luisi che coordina le operazioni, aggiungendo che si è trattato di un atto di responsabilità verso i pazienti

Sicuramente la vaccinazione anti-Covid 19 per gli oncologici è un’operazione emergente e fondamentale per proteggere se stessi e anche i propri cari, perché è evidente che l’infezione da Sars-Cov-19 su un paziente oncologico può avere effetti ancor più devastanti che su chiunque altro.

Un paziente oncologico ha un inevitabile aggravio di oneri sulle proprie spalle, legato alle terapie settimanali, alla continua ripetizione degli esami e dei prelievi, ai controlli di follow up, alle visite continue che lo portano da un ambulatorio all’altro.

Verranno vaccinati i pazienti in terapia e coloro che hanno scoperto da poco una neoplasia e devono avviare i trattamenti, e a coloro che hanno sospeso la terapia da meno di sei mesi con 30 vaccinazioni al giorno per 3 volte a settimana, quindi un centinaio di somministrazioni a settimana.

Questo significa consentire ai nostri utenti di non doversi sobbarcare tutta la trafila degli spostamenti logistici che è un peso spesso ingestibile per i malati, ma anche per i caregiver che vivono la malattia al loro fianco ed è un ulteriore sostegno che con il reparto ho scelto di assicurare loro