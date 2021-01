Vaccinazione Covid in Abruzzo, l'appello dei sindacati alla Regione: "Serve programmazione per evitare caos e ritardi"

Cgil, Cisl e Uil Abruzzo scrivono alla giunta Marsilio per chiedere certezze nella programmazione della vaccinazione di massa, a partire da quella in arrivo per gli anziani

Mettere in campo una programmazione seria e accurata, per evitare gravi e pericolosi ritardi nelle vaccinazioni di massa in Abruzzo che inizieranno a partire dal mese di febbraio. La richiesta arriva dai sindacati Cgil, Cisl e Uil Abruzzo alla giunta Marsilio e all'assessore Verì, in vista dell'avvio della fase due della campagna vaccinale per il Covornavirus.

Secondo i sindacati, si tratta di un lavoro complesso che necessita dell'intervento di tutti, per raggiungere gli ambiziosi e fondamentali obiettivi da raggiungere, non solo per salvaguardare la salute dei cittadini ma anche per arrivare rapidamente al momento della ripartenza per tutta l'economia regionale:

l fallimento ed il caos generato dalla vaccinazione antinfluenzale in Abruzzo dovrebbero far capire quanto sia basilare impostare un piano rigoroso per le vaccinazioni anti-Covid. Si devono dare obiettivi numerici di vaccinazione, tempistiche certe, inviare gli avvisi ai singoli cittadini, stabilire come trattare le persone che sono impossibilitate a recarsi ad un centro vaccinazioni

Un percorso certamente inedito e complesso ma è fondamentale che le istituzioni, i professionisti, le associazioni di rappresentanza facciano la loro parte. Con l'apertura della piattaforma per le manifestazioni d'interesse, aggiungono i sindacati, già si registrano problemi per molti ultraottantenni che non sono riusciti ad accedere prontamente alla richiesta da inviare online.