Vaccinazione Covid, in Abruzzo somministrate il 56,3% delle dosi a disposizione

Sono 19.975 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo, pari al 56,3% di quelle a disposizione che sono in tutto 35.170 dall'inizio della campagna.È quanto emerge dai dati presenti sul portale ufficiale del Governo per monitorare l'andamento della campagna vaccinale.

Nello specifico, 12.466 donne hanno ricevuto la prima dose del vaccino e 7.329 uomini. Analizzando le fasce d'età, quella più coperta è fra i 50 e 59 anni, seguita da quella fra i 40 e 49 anni. Gli ultraottantenni a cui è stata somministrata almeno una dose sono 324. Ben 1478 giovani fra i 20 e 29 anni hanno già avuto almeno una dose del siero.

A livello nazionale, dietro l'Abruzzo ci sono solo Molise e Calabria. La provincia autonoma di Bolzano ha già somministrato il 100,5% delle dosi a disposizione. La media nazionale è del 76,4%.