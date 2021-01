In Abruzzo somministrate 18.660 dosi di vaccino anti Covid: è il 61,2% di quelle consegnate

Sono 18.660 le dosi di vaccino anti Covid somministrate in Abruzzo alle 17:46 di oggi giovediì 21 gennaio. È quanto emerge dal portale del Governo per il monitoraggio in tempo reale della campagna di vaccinazione iniziata da qualche settimana in tutto il territorio nazionale.

Si tratta del 61,2% delle dosi complessivamente già consegnate alla nostra regione, che ha infatti ricevuto 30.490 vaccini alla data odierna. L'Abruzzo si colloca al quartultimo posto rispetto alle altre regioni italiane: dietro l'Abruzzo ci sono solo la Calabria, il Molise e la Basilicata. La regione più virtuosa attualmente è il Piemonte che ha già utilizzato il 95,1% delle dosi, seguita dalla provincia autonoma di Bolzano con il 94,1% e la Valle d'Aosta al 93,7%. In Italia sono state somministrate complessivamente 1.282184 dosi di vaccino pari all'82,3% del totale a disposizione.