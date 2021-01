In Abruzzo somministrate il 59,6% delle dosi a disposizione per la vaccinazione Covid

Il dato fa riferimento alle 20,00 del 20 gennaio come riportato sul sito ufficiale del Governo per il monitoraggio della campagna

Sono 18.175 le dosi somministrate in Abruzzo per il vaccino anti covid, il 59,6% di quelle complessivamente a disposizione, pari a 30.490. Il dato fa riferimento all'aggiornamento delle ore 20 di mercoledì 20 gennaio sul sito ufficiale del Governo per monitorare in tempo reale l'andamento della vaccinazione

La nostra regione dopo un inizio della campagna con un buon ritmo di vaccinazioni giornaliere, ora è al terzultimo posto in Italia nella classifica delle Regioni. Dietro l'Abruzzo infatti ci sono solo il Molise e la Calabria. A livello nazionale, ai primi posti troviamo la provincia autonoma di Bolzano e la Valle d'Aosta che hanno già utilizzato il 93,7% e il 93,1% delle dosi a disposizione. In Italia sono state distribuite complessivamente 1,558.635 dosi fra vaccino Pfizer e Moderna.