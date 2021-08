Lunedì 11 ottobre al via in Abruzzo la vaccinazione antinfluenzale

Lo ha deciso la giunta regionale abruzzese, riunita in remoto, demandando alle singole Asl la competenza ad attivare tutte le modalità operative necessarie per il raggiungimento dei target previsti

Lunedì 11 ottobre partirà in Abruzzo la vaccinazione antinfluenzale 2021/2022. Lo ha deciso la giunta regionale abruzzese, riunita in remoto, demandando alle singole Asl la competenza ad attivare tutte le modalità operative necessarie per il raggiungimento dei target previsti.

Su proposta dell'assessore al ramo, Nicoletta Verì, l'esecutivo ha varato la ripartizione dei fondi alle quattro aziende provinciali per l'attività di vaccinazione previsti decreto legge 41/2021. Il vaccino verrà offerto gratuitamente agli operatori sanitari, ai soggetti di età superiore ai 60 anni e ai bambini di età compresa fra 3 mesi e 6 anni.