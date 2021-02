L'appello della Lilt: "Vaccinazione tempestiva di tutti i malati oncologici sia una priorità"

In occasione della ricorrenza della giornata mondiale contro il cancro, che si celebra domani 4 febbraio, il presidente regionale e della sezione Pescara, Marco Lombardo, si rivolge alla Regione Abruzzo e al dipartimento sanità

La Lilt lancia un appello alle istituzioni chiedendo che la vaccinazione tempestiva di tutti i malati oncologici venga considerata una priorità. In occasione della ricorrenza della giornata mondiale contro il cancro, che si celebra domani 4 febbraio, il presidente regionale e della sezione Pescara, Marco Lombardo, si rivolge alla Regione Abruzzo e al dipartimento sanità:

“La pandemia da Sars-Cov-19 - sottolinea il presidente della Lilt Abruzzo - pone i malati di cancro dinanzi a una doppia sfida: continuare il proprio percorso di terapie e di cure e, contemporaneamente, evitare di ammalarsi di coronavirus, una patologia che, a fronte di un male oncologico, può avere effetti devastanti”.

Per questa ragione la Lega Italiana Lotta contro i Tumori sollecita Regione e dipartimento sanità a dare "sin da ora la disponibilità a una collaborazione prevedendo un punto di vaccinazione negli ambulatori di Casa Lilt in via Rubicone".