Sono 4786 le persone che hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid nella Asl di Pescara

Sono 4786 le persone appartenenti alla Asl di Pescara che al 28 gennaio hanno ricevuto la prima dose di vaccino anti Covid. Lo rende noto l'azienda sanitaria pescarese che ha pubblicato il link dove giornalmente è possibile conoscere l'andamento della campagna di vaccinazione iniziata da ormai quasi un mese.

La seconda dose di vaccino è stata somministrata invece a 939 persone che, trascorsi dai 14 ai 28 giorni, potranno essere considerate a tutti gli effetti immunizzate. La distribuzione fra le categorie che hanno già accesso al vaccino è la seguente:

875 operatori sanitari di strutture pubbliche e accreditate

36 Mmg, Pls, professionisti sanitari

0 staff strutture di lungodegenza

28 operatori non sanitari (personale otusorcing, front office ecc.)

0 anziani nelle strutture

Ricordiamo che è ancora possibile esprimere la manifestazione d'interesse sul portale ufficiale della Regione per la vaccinazione degli anziani over 80, fragili, disabili e caregiver e per il personale medico e sanitario che non rientrava nella prima fascia di persone in vaccinazione.