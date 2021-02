Sull'autostrada A14 chiude per una notte l'uscita di Pescara Sud, ecco quando

Il casello sarà interdetto al traffico per consentire lo svolgimento di lavori di ordinaria manutenzione previsti in orario notturno, dalle ore 22 di martedì 2 febbraio alle ore 6 di mercoledì 3 febbraio

Sull'autostrada A14 chiude per una notte la rampa di Pescara Sud/Francavilla al Mare. Il casello sarà interdetto al traffico per consentire lo svolgimento di lavori di ordinaria manutenzione previsti in orario notturno, dalle ore 22 di martedì 2 febbraio alle ore 6 di mercoledì 3 febbraio.

Lo fa sapere Autostrade per l'Italia. Nello specifico, la stazione di Pescara sud sarà chiusa in uscita per chi proviene da Bari. In alternativa si consiglia di uscire al casello di Ortona.