Mezzo pesante in avaria, chiusa lungo l'asse attrezzato l'uscita che porta sulla circonvallazione

Problemi di traffico tra l'asse attrezzato e la circonvallazione a Pescara nella tarda mattinata di venerdì 7 aprile.

Intorno a mezzogiorno è stata chiusa l'uscita che dall'asse attrezzato consente di immettersi sulla circonvallazione.

In base alle informazioni non sarebbe possibile immettersi sulla rampa in direzione sud verso via Tirino.

La chiusura si è resa necessaria a causa di un mezzo pesante in avaria. È in corso l'intervento del soccorso stradale e la situazione dovrebbe essere risolta entro breve tempo con il ritorno alla normalità del traffico veicolare.