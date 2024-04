Il sindacato Usb proclama lo stato di agitazione dei lavoratori della casa albergo Inps "La pineta"

Scatta lo stato di agitazione aziendale da parte dei dipendenti della casa albergo Inps di Pescara (La Pineta) come annunciato dal sindacato Usb. La sigla sindacale il 14 marzo scorso aveva incontrato un responsabile delal Servizi integrati, azienda che gestisce una appalto nella casa albergo he era stato preceduto da un incontro con la direzione della struttura, nel quale ha messo in evidenza diverse problematiche che i lavoratori lamentano: sull’organizzazione del lavoro, su anomalie nelle buste paga, irregolarità contrattuali, utilizzo di ferie e permessi in modalità anomala, mancato pagamento del tempo vestizione per parte del personale, mancato versamento delle quote associative oltre a situazioni di possibile mancato rispetto del capitolato di appalto.

"Al termine di tale incontro ci era stato garantito che a breve l’azienda avrebbe comunicato le proprie posizioni sui vari temi posti, che si sarebbe avviato un percorso sindacale costruttivo con la Rsa Usb, costituita in azienda, ma ad oggi tutto tace ed i problemi segnalati permangono senza che vi sia stato alcun intervento da parte della Servizi integrati. Tale situazione non è accettabile e pertanto si proclama lo stato di agitazione aziendale che, se non porterà a dirimere le problematiche, ci costringerà a ricorrere a tutti gli strumenti sindacali e legali a tutela dei diritti dei lavoratori, degli ospiti della casa albergo La Pineta e dei contribuenti che sono gli azionisti della stessa.

Con tale azione vogliamo rimarcare anche che riteniamo insufficiente il controllo da parte dell’Inps sulle aziende che gestiscono gli appalti all’interno della struttura, sul puntuale rispetto dei capitolati di appalto e sull’attuazione delle proposte tecniche sulla base delle quali hanno ottenuto l’affidamento dei servizi."

L'Usb ha concluso:

"Ci si avvicina alla scadenza naturale dell’appalto, che avverrà nel 2025, e l’ente a nostro avviso dovrebbe internalizzare i servizi e mettere fine al sistema di appalti che scarica sui lavoratori e sugli ospiti enormi problemi in nome del risparmio e dell’efficienza che poi non si materializzano in alcun modo. È ora di dire basta perché non è più ammissibile che un ente statale sia complice di un sistema che penalizza lavoratori ed utenti."