Agenti e rappresentanti di commercio dell'Usarci-Larac a congresso

I componenti dell'Usarci-Larac, il sindacato più rappresentativo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, si riuniranno sabato 18 marzo a partire dalle ore 9,30 nella sede della Camera di Commercio di Pescara, in via Conte di Ruvo, per eleggere il nuovo direttivo che dovrà guidare il sindacato per i prossimi tre anni.

Numerosi sono gli invitati, tra cui l'onorevole Guerino Testa (Fratelli d'Italia), il sindaco Carlo Masci e il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. Durante l'importante incontro si parlerà di pensioni Enasarco, contrattazione collettiva e fisco. L'assemblea è aperta a tutti gli agenti. Il programma completo della giornata è consultabile qui sotto.