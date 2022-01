Nascono le Urania, il primo singolo è “Orbita Lunare”

Laura Ubaldi e Stefania Ferrante si sono unite per dare vita al progetto Urania. Il 14 gennaio sarà on air il loro primo singolo “Orbita Lunare”, e sulla pagina Facebook ufficiale del duo è già possibile sentire una piccola anteprima del brano. "Vi siete mai sentiti parte di un altro pianeta, persi in un silenzio assordante e con la necessità di affrontare i mostri interiori per andare avanti? Nelle relazioni tutto si trasforma quando ci apriamo e accogliamo anche i nostri punti deboli. Presto ve lo racconteremo con questo pezzo”, spiegano le due artiste.

Ma perché questo nome? Presto detto: "Urania è un pianeta dove ci si racconta senza paura, in cui tutto è possibile se si viaggia insieme, un luogo per conoscersi e riconoscersi ogni giorno, dove le stelle che fanno da sfondo simboleggiano le esperienze essenziali che tengono in vita la nostra arte. Urania è un pianeta in cui non ci sentiamo né terrestri né alieni ma solo anime che corrono verso l’evoluzione".

Nel presentare la sua nuova avventura musicale, Stefania Ferrante (già chitarrista delle Dianime) rivela: "Ammetto che mi è scesa una lacrimuccia appena ho cliccato su "pubblica". Stranamente oggi non ho ansia. Non ho chissà quali aspettative. Voglio solo tornare a fare ciò che amo e farlo nella maniera più divertente, sincera e profonda possibile. Silenziosamente, tra collaborazioni e altro, non ho mai smesso. Per me è come bere l'acqua, senza non sopravvivrei. Il mio corpo sarà composto dal 70% di acqua ma la mia anima di musica e poche altre cose. Grazie a tutti quelli che ci supporteranno".

Urania si configura come il percorso di due donne che interrogano la musica e con la quale c’e?, come afferma Laura Ubaldi, “un rapporto di amore e odio, perche? spesso sembra che tolga piu? di quanto dia indietro, ma, nel momento in cui mettiamo le mani su un pianoforte o una chitarra e iniziamo a scrivere e comporre, tutto prende il suo posto". Poi Ubaldi e Ferrante aggiungono: "Questo progetto e? semplicemente un viaggio, non sappiamo dove ci portera? ma sappiamo che ci piace scoprire posti nuovi dentro e fuori di noi".

“Orbita Lunare” uscirà su etichetta discografica Ninety Studio, con distribuzione Artist First.