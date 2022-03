Le Urania tra gli artisti in gara per 1MNext, il contest del concerto del 1° maggio dedicato agli emergenti

La direzione artistica del Concerto del Primo Maggio ha pre-selezionato, su più di mille progetti presentati, 150 giovani artisti per 1MNext, contest dedicato agli artisti emergenti, ideato e prodotto da iCompany, società organizzatrice del noto evento romano che, come da tradizione, è promosso dai sindacati Cgil, Cisl e Uil. Tra i nomi dei 150 pre-selezionati di 1MNext 2022 spiccano anche alcuni artisti abruzzesi: innanzitutto ci sono il pennese Picozzo e il duo pescarese Urania, poi troviamo Cocciglia da L'Aquila, Francesco Savini da Roseto degli Abruzzi, Ilaria Di Nino da Avezzano e Sangi da Casoli di Atri. Ad essi va aggiunta anche Jakido, che pur essendo di Aosta incide attualmente per un'etichetta discografica di Montesilvano, ossia la Ondesonore Records. Inoltre dal vicino Molise è in gara Luca De Gregorio, originario di Campobasso.

Fino al prossimo 31 marzo i pre-selezionati potranno essere votati sul sito Internet 1mnext.primomaggio.net. Il voto del pubblico della Rete sarà sommato a quello di una giuria di qualità composta da Massimo Bonelli (direttore artistico del Concerto del Primo Maggio e presidente di giuria), Anna Rampinelli (A&R Manager Warner Music Italy), Claudio Cabona (Rockol), Lucia Stacchiotti (iCompany), Barbara Pierro (Cgil), Nicola Di Grigoli (Cisl) e Francesco Melis (Uil). La valutazione finale del singolo artista sarà stabilita sommando, in quota ponderata, il voto del web con quello della giuria di qualità. La giuria popolare web inciderà per il 25% della valutazione finale e la giuria di qualità avrà invece peso pari al 75%.

Al fine di garantire un corretto svolgimento delle selezioni, il sistema di controllo delle votazioni online invaliderà tutti i voti sospetti, inclusi quelli ottenuti tramite Vpn e/o generatori di Ip. Entro il 5 aprile verranno pubblicati i voti e saranno ufficialmente annunciati i nomi di almeno 10 finalisti. Le modalità di svolgimento della fase finale saranno annunciate in un secondo momento. La giuria di qualità avrà il compito, nella fase finale, di scegliere i 3 vincitori che si esibiranno durante il Concerto del Primo Maggio 2022. Il vincitore assoluto del contest sarà infine proclamato durante il Concertone. Vincitori assoluti delle precedenti edizioni del contest sono stati La Rua (2015), Il Geometra Mangoni (2016), Incomprensibile Fc (2017), La Municipàl (2018), I Tristi (2019), Nervi (2020) e Cargo (2021).