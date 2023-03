Uova di Pasqua Ail 2023: quando e dove acquistarle per la lotta contro i tumori del sangue

Tornano le Uova di Pasqua Ail 2023: acquistarle servirà a raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori del sangue.??

L’iniziativa, che è giunta alla 30esima edizione?e?posta sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, consiste nell'offrire un uovo di cioccolato contrassegnato dal logo Ail a chi verserà un contributo minimo associativo di?12 euro.

Le Uova di Pasqua Ail si potranno acquistare 24, 25 e 26 marzo in tutta Italia e anche a Pescara. Le troverete nelle giornate indicate in piazza della Rinascita e in piazza Sacro Cuore, al Carrefour di via Mistoni e al centro commerciale Il Delfino. Saranno presenti anche nella chiesa di Cristo Re in via del Santuario.

Le Uova di Pasqua Ail 2023 saranno presenti anche nelle piazze delle principali città del Pescarese, tra cui Abbateggio, Alanno, Catignano, Cepagatti, Città Sant’Angelo, Manoppello Scalo, Montesilvano, Nocciano, Penne, Pianella, Popoli, Rosciano, San Valentino in Abruzzo Citeriore e altre.

Per in quali piazze trovare i volontari dell’Ail vai su www.ail.it, rivolgiti alla sezione provinciale AIL più vicina, scarica l’app “Ail Eventi” o chiama il numero 06 7038 6060 (attivo dal 22 marzo).