Il sindaco Masci chiede tavolo su sicurezza dopo l'uomo accoltellato in via Lago di Capestrano

«Ieri sera ho sentito immediatamente il prefetto e il questore. Li ho chiamati e ho chiesto loro d'intensificare i controlli e i presidi nella zona di Rancitelli e loro mi hanno garantito che lo faranno anche se mi hanno confermato che su quell'area e su altre zone ci sono controlli mirati. D'altra parte in questo anno ci sono stati molti arresti perché la situazione è monitorata costantemente».

A parlare all'agenzia LaPresse è il sindaco di Pescara, Carlo Masci, riferendosi all'accoltellamento della sera di Capodanno in via Lago di Capestrano, nel rione villa del Fuoco.

La vittima, attualmente ricoverata in gravissime condizioni in ospedale, è un uomo di 40 anni di origine senegalese già noto alle forze dell'ordine per droga.

Sarebbe stato colpito forse per un regolamento di conti. «Questo episodio impone un'ulteriore stretta che, mi hanno assicurato, ci sarà e ho chiesto di convocare immediatamente un "Tavolo per la sicurezza" proprio per approfondire questi temi», aggiunge il sindaco, «l'attenzione su quelle zone è massima e quindi mi hanno assicurato che ci saranno tutte le azioni che le forze dell'ordine possono e devono mettere in campo e queste azioni proseguiranno».