"Until Tomorrow" è il primo singolo del cantautore abruzzese ​Riff Willer

Si chiama "Until Tomorrow" il primo singolo di Riff Willer. Il cantautore abruzzese, al secolo Amedeo Quagliarella, ha 23 anni e debutta con questo brano in stile brit rock, estratto dall’album di esordio “Streets of chance”.

«"Until Tomorrow" è un pezzo nato per infondere ottimismo - spiega Riff Willer - Lo si avverte dal ritmo del brano, dalla prima all’ultima nota. Quel che ci vuole, ad esempio, per un amico in difficoltà o che ha vissuto un momento particolare e problematico. Una canzone “scacciaguai”, sollievo per la mente, da canticchiare in macchina o sotto la doccia, per mettersi alle spalle gli ostacoli e le asperità della vita».

Il sound racchiude le ispirazioni principali dell’artista, che per il riff ha utilizzato un fuzz alla Graham Coxon mentre la linea di basso è molto vicina allo stile di Paul McCartney. Il brano, che sarà in radio dal 15 gennaio, è accompagnato dal video ufficiale girato da Federico Quagliarella, fratello del cantautore, dove non ha mancato di farsi notare Charlie, il fidato compagno di casa a quattro zampe.