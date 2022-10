Inaugurato a Spoltore il decimo anno accademico dell'università della terza età [FOTO]

È stato inaugurato a Spoltore il decimo anno accademico dell'università della Terza Età di Spoltore sabato 22 ottobre.

Dopo la breve cerimonia nella sala consiliare una passeggiata fino allo Spazio Sociale, in via Di Marzio numero 4, dove si terranno gli incontri culturali.

Il primo appuntamento è previsto venerdì 28 ottobre, alle ore 16, con Germano D'Aurelio, in arte 'Nduccio, e Silvano Console: la loro lezione sarà un omaggio a Pietro Cascella intitolato "Uè Vitellò, chi scti ffà?".

«Per due anni non abbiamo potuto inaugurare il nuovo anno accademico», ricorda la coordinatrice della sede distaccata di Spoltore, Claudia Della Penna, pensando allo stop legato al Covid. Non mancava il presidente dell'associazione, Antonino Fabbrocino: «Nel momento in cui lasciamo il lavoro, ed entriamo nel terzo stadio della vita, inizia un periodo bellissimo ma anche pericoloso della nostra vita. Abbiamo la libertà di fare quello che vogliamo, però rischiamo di sentirci soli. Questo è il rischio che l'università della terza età vuole evitare. Porta avanti le attività più varie, sono in programma oltre 20 incontri settimanali fino ad Aprile, ma non si limita a questo». L'associazione Cultura e Terza Età organizza anche corsi di inglese, francese, spagnolo, informatica, storia dell'arte, ballo, ascolto della musica e un laboratorio artistico. «Ci sono poi i viaggi», aggiunge Fabbrocino, «come quello del prossimo 6 dicembre a Roma per visitare la mostra di Van Gogh».

«Sono questi momenti di condivisione alta, che elevano culturalmente, tra persone che instancabilmente voglio crescere in sapienza», ricorda il sindaco nel suo saluto. L'assessore alle politiche sociali Nada Di Giandomenico ha ringraziato il suo predecessore, l'attuale assessore alla Cultura, Roberta Rullo, invitandola a continuare a supportarla nel futuro. Poi rivolgendosi agli anziani: «Continuiamo ad avere cura di noi stessi, amandoci prima di tutto e poi amando gli altri». Per l'amministrazione c'era anche il consigliere Marzia Damiani, fisioterapista, che il 25 novembre illustrerà le posture per prevenire il mal di schiena. Gli altri relatori dell'anno accademico 2022-2023 sono Giovanni Damiani, Gabriella Di Felice, Evanio Marchesani, Antonio Fares, Fausto Esposito, Sandra Di Maio, Giustino Pace, Andrea Morelli, Daniela Quieti, Nicoletta Di Gregorio, Annamaria Morelli, Bartolomeo Di Pinto, Pietro Odorisio, Riccardo Santini Grue, Antonio Luciani, Beniamino De Nardis, Stefano Volpe, Nino Traini, Enzo Fimiani, Adriana Di Marzio, Gianni Golini. L'università della terza età, oltre che dal Comune di Spoltore, è patrocinata dalla presidenza del consiglio comunale di Pescara e dalla presidenza del consiglio regionale.