L'Università D'Annunzio dà il benvenuto a 100 studenti arrivati con il progetto Erasmus

L'Università D'Annunzio di Chieti - Pescara darà a partire da domani il benvenuto ufficiale ai 100 studenti stranieri, provenienti da tutto il mondo, nell'ambito del progetto Erasmus. Dal 24 al 27 settembre infatti si terranno i Welcome Days International

Students”, evento annuale organizzato in entrambi i campus universitari per accogliere gli studenti. Saranno rispettate rigorosamente le norme anti contagio per il Covid, che non ha scoraggiato molti studenti dell'ateneo abruzzese a raggiungere località estere per trascorrere un semestre di studio (sono circa 40 i ragazzi della D'Annunzio già partiti) e che ha portato i 100 giovani studenti stranieri fra Chieti e Pescara.

Il 24 settembre, alle 10,45, è previsto il benvenuto ufficiale presso il Campus di Chieti, cui seguirà un tour dei dipartimenti di

Chieti, un simpatico pic-nic ed un secondo tour nei dipartimenti del Campus di Pescara. Nei giorni successivi Esn organizzerà una serie di eventi per favorire l’integrazione degli studenti internazionali e per permettere loro di conoscere il territorio regionale salutandoli infine con un “arrosticini dinner”.

La professoressa Soccio, delegata del rettore al settore Erasmus:

