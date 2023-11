All'università d'Annunzio il premio "Label Europeo" 2022 per il progetto coordinato dal dipartimento di Lingue

Premio “Label Europeo” delle lingue 2022 è andato all'università d'Annunzio e nello specifico al progetto “Sharing european architectural heritage: innovative language teaching tools for academic and professional mobility in architecture and construction (Seah)”. Tradotto un premio per il progetto sulla "condivisione del patrimonio architettonico europeo: strumenti innovativi di insegnamento delle lingue per la mobilità accademica e professionale in architettura ed edilizia".

Un progetto coordinato dalla professoressa Mariapia D’Angelo, docente di didattica delle Lingue moderne, in collaborazione con le professoresse Maria Chiara Ferro e Sara Piccioni, tutte del dipartimento di Lingue, letterature e culture Moderne dell'università di Chieti-Pescara, capofila in partenariato con l'università di Bordeaux-Montaigne (Francia), l'universidad Politécnica de Madrid (Spagna), la statale di Polotsk (Bielorussia) e la Masaryk University (Repubblica Ceca) cui si aggiunge l'Internet web solutions di Málaga (Spagna).

Il prestigioso riconoscimento di qualità per i Progetti Erasmus+ nella promozione dell’eccellenza nell’insegnamento delle lingue a firma del ministro dell’università, Anna Maria Bernini, assegnato in passato a importanti atenei italiani, è stato conferito all'università abruzzese dai rappresentanti dell’Inapp (Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche) e quelli dell'Indire (Istituto nazionale documentazione innovazione ricerca educativa).

La cerimonia di premiazione si è svolta nei giorni scorsi a Roma, a conclusione dell’evento dedicato al “Programma Erasmus+ 2021-2027 verso la valutazione di medio periodo. European vocational skills week – European year of skills 2023” svoltasi nella sede dell'Inapp.

“Tra gli aspetti di maggiore valore evidenziati nelle motivazioni del conferimento del Label Europeo - spiega la professoressa D’Angelo - figura il carattere innovativo della metodologia ideata per la didattica del linguaggio specialistico dell’architettura e delle costruzioni in lingua italiana, francese, spagnola, tedesca e russa. In settore d’intervento è stato scelto per la mancanza di risorse linguistiche digitali open access nelle cinque lingue del progetto, ma la metodologia implementata può essere replicata anche per l’insegnamento di altri linguaggi specialistici, a sostegno della mobilità sia studentesca sia lavorativa. A nome del gruppo che ha curato il progetto Seha, - aggiunge - ringrazio il professor Claudio Varagnoli e i suoi colleghi del dipartimento di Architettura della d’Annunzio per il supporto fornito nell’individuazione delle esigenze formative degli incoming students nonché nella raccolta dei testi autentici. Un ringraziamento speciale - conclude D’Angelo - va al dottor Glauco Conte e a tutto il settore Internazionalizzazione ed Erasmus per il management del progetto, portato a termine con successo nonostante le difficili e complesse contingenze legate al conflitto in Ucraina”.