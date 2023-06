L'università d'Annunzio pronta per l'ingresso ufficiale del nuovo rettore Stuppia

L'università "Gabriele d'Annunzio" di Chieti-Pescara è pronta per il passaggio di consegne tra il rettore uscente Sergio Caputi e quello nuovo, Liborio Stuppia.

L’intera comunità accademica dell’ateneo si ritroverà infatti martedì 6 giugno, alle ore 12, nell’auditorium del rettorato, per salutare e ringraziare il rettore Sergio Caputi al termine del suo sessennio alla guida dell’università e per accogliere e augurare buon lavoro al nuovo rettore, Liborio Stuppia, che inizierà il suo mandato.

L’iniziativa, coordinata dal direttore generale dell’ateneo, Giovanni Cucullo, in accordo con i due rettori, vedrà riuniti senato accademico, consiglio di amministrazione, componenti degli organi di controllo, i presidenti delle scuole e i direttori dei dipartimenti, i presidenti del corsi di laurea, i rappresentanti dei vari organismi interni, gli studenti, i docenti, il personale-tecnico amministrativo e i collaboratori dell’università “G. d’Annunzio”.

È previsto l’intervento del coro “Ud’A Incanto”, vincitore della “Feluca d’Oro” al concorso dei cori universitari di Urbino. Per poter consentire a tutti di seguire l’evento, è stato allestito anche il collegamento in diretta nell’aula multimediale del rettorato. «È la prima volta», evidenzia il direttore generale dell’ateneo, Giovanni Cucullo, «che una simile cerimonia si svolge qui alla “d’Annunzio”. Si tratta di una cerimonia semplice, informale ma significativa, che ho l’onore e la gioia di condividere, è stata possibile soprattutto grazie alla reciproca stima e la vicinanza che segnano i rapporti tra due grandi figure di spessore del nostro ateneo quali sono il professor Caputi e il professor Stuppia. Siamo grati al rettore Caputi per il grande e appassionato impegno profuso in questi anni nei quali sono stati affrontati anche momenti molto difficili come quello della pandemia ma, nel contempo, sono stati raggiunti importanti traguardi che hanno visto l’ateneo protagonista in un contesto nazionale e internazionale grazie a rilevanti interventi in diversi settori. Siamo oggi serenamente convinti e fiduciosi che il nuovo rettore, il professor Stuppia, saprà raccogliere quanto gli viene consegnato e sarà, a sua volta, protagonista nel tenere alto il nome della “d’Annunzio”, nel farla crescere ulteriormente nell’alta formazione e nella ricerca, nel farne un luogo prediletto dagli studenti, ne rafforzarlo quale punto di riferimento non solo per questo territorio, vincendo nuove sfide e raggiungendo traguardi sempre più prestigiosi».