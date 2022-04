Università, alla d'Annunzio si vota dopo dopo 4 anni: i candidati per il rinnovo delle rappresentanze studentesche

Sono state approvate le candidature per il rinnovo della rappresentanza studentesca all'università "G. d'Annunzio" di Pescara-Chieti.

Gli studenti iscritti all'ateneo, infatti, torneranno al voto dal 17 al 19 maggio, come riferisce ChietiToday.

Verranno eletti i 22 componenti della consulta degli studenti, i 2 rappresentanti per il consiglio di amministrazione, i quattro che faranno parte del senato accademico, 2 nella conferenza Regione-università e 1 per il consiglio di amministrazione dell'Adsu (azienda per il diritto agli studi universitari), che resteranno in carica per il biennio 2022/2024.

Pochi giorni fa, la commissione elettorale centrale ha ammesso le liste Azione Universitaria, Innovazione, 360 gradi, Pas. Di seguito, l'elenco completo dei candidati per ogni organo da rinnovare.