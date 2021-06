L'università d'Annunzio entra per la prima volta nella classifica delle migliori università del mondo

Importante risultato per l'università D'Annunzio di Chieti - Pescara che, per la prima volta e unico caso in Abruzzo, entra nella classifica dei mille migliori atenei del mondo. La graduatoria è stata pubblicata da "Qs" il prestigioso e selettivo ranking internazionale. Solo 41 università in Italia sono all'interno della classifica, e i parametri di valutazione riguardano la reputazione accademica ottenuta tramite questionari e docenti delle altre università del mondo, l’efficienza dei sevizi amministrativi; il rapporto tra il numero di docenti e studenti; le citazioni dei prodotti di ricerca; l’internazionalizzazione in termini di rapporto tra numero di docenti italiani e stranieri impiegati presso l’Ateneo; il rapporto tra studenti italiani e quelli stranieri.

Il rettore Caputi ha commentato:

"La “d’Annunzio” si sta affermando in diversi ranking mondiali scalando tutte le classifiche. Infatti già lo scorso anno abbiamo registrato l’ingresso nel “The Times Higher Education World University Rankings” (The), secondo per importanza nel mondo proprio dopo “QS”. In quel caso la “d’Annunzio” è stata classificata tra le migliori ottocento università al mondo.

Quello di “Qs” è un ulteriore riconoscimento che va a premiare la ricerca, la didattica, l’attrattività di studenti stranieri e quella di studiosi provenienti da altre nazioni che arricchiscono il corpo docente dell’Ateneo con ulteriori esperienze e prospettive."

Piero Di Carlo, delegato di ateneo per i ranking ha spiegato che il risultato ottenuto è frutto del lavoro di tutta la comunità universitaria, dai docenti al personale tecnico - amministrativo.

"Infatti i parametri che vengono utilizzati sono diversi da ranking a ranking e riguardano una moltitudine di indicatori che valutano le università sotto diversi aspetti. Essere presenti, tra pochi atenei italiani, nei più prestigiosi e rigorosi ranking internazionali, è indice di un ateneo che, nel suo insieme e nelle diverse attività e servizi offerti, è tra i più competitivi in Italia e all’estero"