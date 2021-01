Il benvenuto della d’Annunzio ai dottorandi con un seminario on line, ecco quando

L'appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 27 gennaio alle ore 13 sulla piattaforma Teams (canale Adi Chieti-Pescara). L'evento, infatti, non potrà tenersi in presenza a causa delle restrizioni Covid dovute all'emergenza sanitaria

L’università d’Annunzio darà il benvenuto ai dottorandi del XXXVI ciclo con un seminario on line. L'appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 27 gennaio alle ore 13 sulla piattaforma Teams (canale Adi Chieti-Pescara). L'evento, infatti, non potrà tenersi in presenza a causa delle restrizioni Covid dovute all'emergenza sanitaria.

Sono previsti i saluti del rettore, Sergio Caputi, e del direttore della scuola superiore “Gabriele d’Annunzio”, Angelo Cichelli. Ci sarà poi l’intervento della professoressa Damiana Pieragostino, che descriverà il suo "viaggio" da studentessa a docente dell'Ud'A, fornendo spunti critici e consigli preziosi su come affrontare il dottorato e la ricerca in generale.

Il seminario si concluderà con la presentazione delle diverse esperienze di tre dottorande: la prima coinvolta nel progetto europeo “Marie Curie”, la seconda sarà una dottoranda che segue il percorso Pon (Piano operativo nazionale) del Mur, e la terza una dottoranda del percorso tradizionale.