Sancita l'unificazione delle strutture sindacali di Abruzzo e Molise al congresso Usb

Lotta contro i rincari energetici, per il salario minimo a 10 euro ora per legge, lotta alla precarietà dilagante, al sistema degli appalti e subappalti, allo sfruttamento dei lavoratori ed in particolare a quello dei lavoratori migranti, per diritto alla casa, per aumenti salariali adeguati al costo reale della vita, per la sicurezza nei luoghi di lavoro con introduzione del reato di omicidio sul lavoro, per il potenziamento e lo stanziamento di molte più risorse nei servizi pubblici della sanità e della scuola e molto altro.

Questi gli obiettivi che si sono prefissi i congressi interregionali del Lavoro privato e della confederazione Usb Abruzo-Molise che hanno concluso oggi, nella sede Usb di Pescara l'impegnativa fase congressuale dell'Unione sindacale di base dei nostri territori. “L'unificazione delle strutture delle due regioni rappresenta un passaggio importante per il nostro sindacato e servirà per consolidarsi, rafforzarsi e per rispondere meglio alle esigenze di lavoratori, pensionati, giovani e cittadini – dichiara lo stesso -. Sono lotte che hanno costantemente impegnato il nostro sindacato in questi anni e ci hanno portato ad una sensibile crescita in termini di iscritti e di battaglie vinte, come l'internalizzazione dei lavoratori ex Lsu nella scuola e dei lavoratori dei servizi esternalizzati della sanità”, aggiunge l'Usb. I congressi hanno confermato alla guida della confederazione Usb Abruzzo e Molise Luigi Iasci. Per le federazioni del Pubblico impiego, Lavoro privato e Federazione del sociale, nei ruoli di responsabili interregionali Abruzzo e Molise sono stati eletti rispettivamente Teodoro Pace, Romeo Pasquarelli e Yacouba Saganogo.

“A tutti i dirigenti eletti auguriamo di proseguire con successo il percorso di lotta che l'Usb porta avanti con coerenza da sempre. Un augurio speciale da parte di tutta l'organizzazione va a Fabio Cocco che lascia la guida dell'Usb Abruzzo Lavoro privato, ruolo ricoperto sin dalla nascita dell'Usb, dopo aver svolto un lavoro straordinariamente proficuo dal punto di vista organizzativo e della difesa dei diritti dei lavoratori. Uniti alla lotta sempre verso nuove vittorie – conclude la nota -, contro lo sfruttamento, contro ogni guerra, contro ogni discriminazione, sempre a difesa dei diritti dei lavoratori e dei cittadini”.