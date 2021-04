Una raccolta fondi sul web per Alessandra, giovane pescarese immobilizzata da 5 anni per gravi problemi neurologici

Ha deciso di lanciare una raccolta fondi online sul noto portale GoFundMe, per aiutare la sua ragazza pescarese affetta da gravi problemi neurologici, ed immobilizzata ormai da 5 anni. Protagonista della vicenda Alessandra e il suo fidanzato Andrea Caruso. La ragazza spiega Andrea, era una persona normalissima fino a quando non sono subentrate nevralgie multiple e fibromialgia, che le intaccano muscoli con contratture croniche permanenti, le quali le rendono estremamente doloroso e praticamente impossibile ogni movimento o ogni normale azione.

“La sua vita è diventata praticamente impossibile, non riesce praticamente più a muoversi anche a causa di gravi spasmi diaframmatici violentissimi e movimenti involontari oltre a brutti effetti collaterali. Non può quasi più usare gli occhi per i forti dolori, è relegata sempre a letto e i nervi trigeminali infiammati, colpendo anche guancia, narici e gengive, le impediscono spesso addirittura di parlare, di masticare o di muovere il volto o anche gli occhi”.