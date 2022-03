Un ulivo nel giardino della scuola per chiedere un mondo più verde e fatto di pace

Un ulivo per ribadire, soprattutto alle giovani generazioni, l'importanza di tutelare e valorizzare l'ambiente, ma anche per lanciare un messaggio di pace contro la guerra in Ucraina. E' il significato, simbolico, che i bambini della scuola primaria di via delle Casette, hanno dato al gesto compiuto questa mattina piantandone uno nel giardino proprio un ulivo nel giardino dell'istituto. A promuovere l'iniziativa Campagna amica, Coldiretti, Coldiretti donne impresa, consulta florovivaistica Coldiretti, Terranostra e fondazione Univerde. A piantare fisicamente l'ulivo sono stati i bambini della quarta elementare che portano avanti, proprio con Coldiretti, un progetto di educazione alimentare e sostenibilità. Gli studenti, sotto lo sguardo attento delle insegnanti Paola D’Angelo, Francesca Di Tonto e Francesca Capozucco, hanno contribuito alla piantumazione partecipando ad una mini lezione all’aperto sull’importanza della cura del verde. Presenti all'iniziativa le responsabili di Coldiretti Donne Impresa di Pescara e Chieti Angiolina De Angelis e Cecilia Di Primio (quest’ultima anche in qualità di florovivaista); il presidente dell’Associazione agrimercato d’Abruzzo che gestisce i mercati di Campagna amica nonché delegato dei Giovani di Coldiretti Giuseppe Scorrano e il vice presidente dell’associazione Agrimercato Marco Di Mascio.

“Un modo per ribadire l’importanza del verde nei centri urbani anche nella lotta ai cambiamenti climatici proprio per la capacità di catturare co2 – spiega Coldiretti Abruzzo -. La scelta di piantare l’ulivo, inoltre, non è casuale. Si tratta di una coltivazione che caratterizza da sempre il paesaggio abruzzese e richiama il valore simbolico della pace, soprattutto in questo momento storico e alla vigilia della santa Pasqua”.