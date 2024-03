Un corteo del Collettivo transfemminista zona fucsia per l'8 marzo in citta: "Stop a bigottismi, tabù e discriminazioni"

Il Collettivo transfemministra zona Fucsia assieme a Libera associazione studentesca hanno organizzato per l'8 marzo a Pescara, dalle 15 alle 18, un corteo dalla madonnina sul lungomare Matteotti fino in piazza della Rinascita dove dalle 17 parleranno le realtà associative che hanno aderito all'iniziativa:

“Viviamo in un Paese in cui bigottismi, tabù e discriminazioni prendono in ostaggio le nostre vite e i nostri corpi. Viviamo in una società in cui la violenza di genere viene continuamente romanticizzata dai mezzi di informazione mentre gli spazi di tutela vengono definanziati e svuotati del loro ruolo. Viviamo in un sistema scolastico che produce e riproduce i sistemi di potere e di discriminazione che subiamo ogni giorno fuori dagli spazi scolastici. Viviamo in un sistema in cui la nostra voce, le nostre identità, le nostre esigenze, i nostri corpi vengono censurati e invisibilizzati. Siamo stanchə di sentirci subalternə, siamo stanchə di sentirci succubi ai ruoli imposti della società patriarcale, siamo stanchə di subire un'educazione fondata sul machismo. Siamo stanchə di una società che si gira dall’altra parte quando interpelliamo il lavoro di cura, che è nella sua totalità sulle spalle delle donne: vogliamo una nuova etica della cura, in cui la società si prenda carico e la responsabilità di questo lavoro che per troppo tempo è stato ignorato e dato per scontato.

Per noi è fondamentale, infine, non solo lottare per la parità dei diritti per le donne (socializzate) e tutte le categorie maggiormente discriminate e marginalizzate, ma anche e soprattutto puntare i riflettori su ciò che sta accadendo al popolo palestinese, che in questo periodo di conflitto armato subiscono sulla loro pelle ingiustizie e violenze inaudite. Il nostro corteo combatte ogni forma di oppressione patriarcale, capitalista e colonialista e non possiamo dunque non combattere l’oppressione israeliana che in questo momento sta eseguendo un genocidio in terra palestinese le cui vittime superano i 30.000 civili. Su questo non possiamo non scendere in piazza per far sentire la nostra voce di protesta, chiedendo un immediato cessate il fuoco.”

Le organizzazioni hanno concluso:

"“Contro ogni forma di violenza patriarcale, matrice di guerre e conflitti, dentro e fuori le nostre case, i nostri spazi di prossimità, che crea e perpetua ogni forma di discriminazione e ferocia, camminiamo insieme e lottiamo insieme, per costruire una società inclusiva, laica e libera”