Ufo e alieni in Abruzzo, fra bufale e possibili avvistamenti: parla l'esperto

Tantissime bufale e probabili suggestioni in buona e cattiva fede, ma anche qualche episodio realmente inspiegabile e potenzialmente interessante. Abbiamo contattato un esperto pescarese di ufologia, ricercatore e appassionato da anni di avvistamenti di ufo ed extraterrestri dopo che nei giorni scorsi nel noto programma radiofonico "La Zanzara" era intervenuto il presidente del gruppo degli ufologi veneti Silvano Ferronato. Durante la diretta, aveva affermato che nel 1967 sotto la città di Pescara era presente una base aliena che era collegata con un tunnel sotterraneo alla città di Rimini.

L'esperto pescarese ci ha subito spiegato che questa ipotesi e questa notizia fondamentalmente sarebbe infondata, in quanto lui stesso ha cercato qualche anno fa di approfondire questo fatto che effettivamente è stato raccontato da diverse persone cercando anche dei possibili riscontri:

"Non vi sono testimonianze o possibili riscontri seri a questa teoria. Se è vero che in quegli anni a cavallo fra il 1960 e il 1980 spesso si è parlato di avvistamenti di dischi volanti o addirittura della presenza di alieni sul territorio abruzzese e pescarese (qualcuno raccontava di esseri dall'aspetto simile a quello umano con altezze che andavano però dai 70 centimetri fino ai quattro metri, che fa parte della famosa storia raccontata anche nel libro "L'Amicizia" del rapporto fra alcuni umani e gli alieni durato oltre 20 anni), effettivamente facendo studi e analizzando anche del materiale che una di queste persone mi aveva fornito, non vi è stato alcun riscontro, anzi si è dimostrato che sostanzialmente non vi era alcun collegamento con materiali sconosciuti. Delle specie di "insetti" intelligenti comandati a distanza mi fuorno anche fatti esaminare ma una volta analizzati non vi era nulla di elettronico o nanotecnologie. Però molte persone credevano e credono ancora a questa storia, proprio a testimonianza di come la suggestione possa avere un forte impatto sull'opinione delle persone".

Discorso diverso invece, prosegue l'esperto, per gli eventi avvenuti nel 1978 in Abruzzo e lungo tutta la costa adriatica:

"Tantissime persone in quell'anno, anche ritenute attendibili, hanno riferito di fenomeni luminosi particolari e mai visti prima sul mare e a cavallo di tutta la costa in Abruzzo e fino alle Marche. Nessuno ha potuto documentare o affermare con certezza che si trattasse di ufo o presenze extraterresti, ma i fenomeni di singole luci o gruppi di luci con movimenti inspiegabili sono effettivamente stati visti da tanti testimoni. E su questo c'è anche un fatto particolarmente interessante da ricordare: un'interazione fra i dispositivi tecnologici della guardia costiera con queste luci. Quando la motovedetta si avvicinò, ha avuto una serie di disturbi che, dal punto di vista tecnologico e scientifico, sono apparsi anomali. Questi fenomeni delle luci sono stati particolarmente intensi durante quell'anno e in un'area geografica abbastanza ampia. "

Altro episodio interessante fu analizzato e raccontato spiega l'esperto, da un altro pescarese Romano di Bernardo che poi si è occupato con passione dell'argomento ufo, riguardante un presunto avvistamento di un disco volante durante una festa di San Cetteo sempre a cavallo fra gli anni '70 e '80, quando centinaia di persone notarono questo oggetto non identificato sopra la zona di Porta Nuova.

All'inizio degli anni '90, invece, avvenne un altro fatto clamoroso spiega l'ufologo che fra l'altro fu anche verbalizzato: un elicottero dei vigili del fuoco che stava volando sullo spazio aereo di Pescara, con un equipaggio di cinque persone, venne in contatto con quello che fu descritto come un uomo di piccole dimensioni con una specie di tuta e delle ali che volava alla loro stessa altezza. L'elicottero a quel punto ha virato e anche il soggetto avrebbe virato:

"Questo avvistamento è particolarmente interessante perchè parliamo di una testimonianza messa a verbale da parte dei vigili del fuoco e che è sempre rimasta priva di spiegazione. E proprio in quei giorni, risultò dall'Abruzzo un'altra segnalazione simile, avvenuta nelle campagne, dove un contadino sosteneva di aver visto un bambino o comunque una persona piccola con una specie di tuta alare e quando si è avvicinato sarebbe decollato in verticale a forte velocità. Il tutto agli inizi degli anni '90, quando non vi erano social e non c'era internet, e dunque è abbastanza interessante che siano state fatte due segnalazioni riguardanti entità descritte in modo quasi identico, negli stessi giorni e nello stesso territorio".

Infine, conclude l'ufologo pescarese, un ultimo caso sul quale ha sempre indagato Romano Di Bernando:

"Si parlava di una sfera luminosa scesa dalla montagna fra gli anni '80 e gli anni '90, a Campli nel Teramano. Dopo aver sceso la vallata della montagna si è fermata su una cabina dell'Enel. Due persone in posti diversi non collegate fra loro hanno segnalato la stessa cosa. Due bobine e amperometri si bruciarono in quel momento per un eccesso di corrente nella cabina. Per quanto riguarda i giorni nostri, faccio presente che la maggior parte di segnalazioni che ci arrivano sono di persone che non conoscono l'esistenza dei satelliti di Starlink di Elon Musk, e quindi rimangono sorpresi da queste catene di luci che si muovono all'unisono ed appaiono nel cielo di tutto il mondo. Oppure i "post ufo" ovvero immagini che appaiono nelle fotografie o nei video che vengono notate solo quando vengono pubblicati i materiali. Si tratta nella quasi totalità di insetti, uccelli che passano nel momento dello scatto o del girato ad alta velocità specie per dispositivi ad infrarossi."

Anche la trasmissione Voyager di Rai Due si occupò del caso degli avvistamenti nel 1978 nel mare abruzzese: