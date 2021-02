Tocco da Casauria in zona rossa, ufficio postale regolarmente operativo

Lo fa sapere, in una nota, Poste Italiane, annunciando che la sede di via Roma 8 è disponibile, per tutti i servizi finanziari e postali, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35

Nonostante Tocco da Casauria sia in zona rossa, l'ufficio postale del paese resta regolarmente operativo. Lo fa sapere, in una nota, Poste Italiane, annunciando che la sede di via Roma 8 è disponibile, per tutti i servizi finanziari e postali, dal lunedì al venerdì dalle 8,20 alle 13,35 e il sabato dalle 8,20 alle 12,35.

Sempre nel comune di Tocco da Casauria è operativo e in totale sicurezza anche l’altro presidio di Poste Italiane, il centro di distribuzione della corrispondenza e dei pacchi, dal quale dipende anche il presidio di Catignano, con il servizio di recapito in 27 comuni del Pescarese e in altri 8 dell’Aquilano.

Ovviamente Poste Italiane invita i cittadini a recarsi in ufficio postale "esclusivamente per il compimento di operazioni essenziali e indifferibili e ad utilizzare l’Atm Postamat per i prelievi di denaro contante e le operazioni consentite". L’azienda ricorda inoltre che molti dei servizi tradizionalmente erogati allo sportello, come ad esempio il pagamento dei principali bollettini, i trasferimenti di denaro e le spedizioni di corrispondenza e pacchi, sono disponibili attraverso il sito poste.it e le app BancoPosta e PostePay.