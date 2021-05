A breve i lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale di Spoltore, Poste risponde al sindaco

Poste Italiane risponde al sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito, annunciando l'avvio, a breve, dei lavori di ristrutturazione dell'ufficio postale.

L'intervento prenderà il via entro la prima metà del mese di giugno e consentirà il ripristino della completa operatività.

«Poste Italiane», si legge in una nota, «in ogni caso precisa di aver provveduto a dare continuità ai servizi tanto che l’ufficio postale è operativo sin dal gennaio scorso, negli stessi locali di via Fonzi e in un’area non danneggiata dell’ufficio, con due sportelli abilitati a tutte le operazioni postali e finanziari compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata per assenza del destinatario e una sala consulenza per i prodotti di investimento e finanziamento. Prima dei lavori che hanno consentito la parziale riapertura dell’ufficio postale di Spoltore, Poste Italiane aveva garantito i servizi – dal 20 novembre al 4 gennaio – all’interno di una struttura mobile».

Nella nota di Poste si legge ancora: «L’azienda si scusa con i cittadini di Spoltore per i temporanei disagi e per il prolungarsi delle tempistiche per l’inizio dei lavori, diretta conseguenza delle oggettive difficoltà che il periodo dell’emergenza ha comportato nello svolgimento del progetto esecutivo dei lavori e nell’ambito dei processi di acquisizione delle forniture necessarie per l’avvio delle opere di completa ristrutturazione dei locali. Si ricorda che l’ufficio postale di Spoltore, in attesa del completo ripristino di tutti gli ambienti, continuerà ad essere disponibile al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35. Nelle vicinanze, con orario continuato fino alle 19:05 (il sabato fino alle 12:35) è aperto l’ufficio postale di Villa Raspa, dove è operativo un Atm Postamat per i prelevamenti di denaro contante e tutte le operazioni consentite».