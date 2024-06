Nell'ufficio postale di Montesilvano in corso Umberto apre uno sportello dedicato alla filatelia

Importante novità nell'ufficio postale di Montesilvano spiaggia in corso Umberto 34. Inaugurato sabato 29 giugno lo sportello filatelico dell’ufficio postale

Alla piccola cerimonia di presentazione hanno partecipato, tra gli altri, il direttore provinciale della filiale di Pescara Pio Violante e, in rappresentanza della struttura nazionale di Filatelia, Roberta Sarrantonio. All’evento è intervenuto anche Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano e presidente della Provincia di Pescara. Si tratta di uno sportello dedicato, presso il quale sono disponibili prodotti filatelici come francobolli, cartoline, folder, raccolte e altro materiale da collezione. Tra questi, anche il francobollo dedicato alla Città di Montesilvano, emesso lo scorso 31 maggio dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, insieme ai prodotti filatelici correlati.Roberta Sarrantonio:

“Con il nuovo sportello filatelico di Montesilvano – rafforziamo la nostra presenza nella provincia di Pescara. Lo sportello, infatti, si aggiunge a quelli operativi a Pescara negli uffici postali di corso Vittorio Emanuele e via Cavour e a Penne. Uno spazio pensato per i cittadini di Montesilvano, per i collezionisti e per tutti coloro che desiderano avvicinarsi all’affascinante mondo della filatelia”.

De Martinis ha aggiunto:

“Dopo la cerimonia ufficiale di presentazione del francobollo che appartiene alla serie tematica “il Patrimonio naturale e paesaggistico” dedicato alla città di Montesilvano oggi abbiamo vissuto un altro momento importante per la nostra città con l’istituzione di uno sportello filatelico. Per questo ringrazio Poste Italiane e tutti coloro che si sono adoperati per questa opportunità donata a Montesilvano, una moderna città, meta turistica balneare tra le più note e frequentate della costa adriatica, la terza città d’Abruzzo e punto di riferimento nazionale importante non solo per quanto riguarda il turismo estivo ma anche di quello fieristico-congressuale, capace di ospitare eventi sportivi di rilevanza internazionale”.

Lo sportello filatelico di Montesilvano spiaggia sarà disponibile, da lunedì primo luglio, secondo i consueti orari dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 19.05 e il sabato dalle ore 8.20 alle ore 12.35. In tutta la regione Abruzzo sono 14 gli sportelli filatelici attivi, presenti nelle principali città.