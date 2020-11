Pronto l'ufficio postale mobile a Spoltore, sarà collocato vicino a quello danneggiato in via Fonzi

Poste italiane ha ufficializzato l'apertura dell'ufficio postale mobile a Spoltore. La struttura sarà attiva e operativa da venerdì 20 novembre, e si trova nelle adiacenze dell'ufficio postale, con due sportelli che garantiranno i servizi postali e finanziari, compreso il ritiro della corrispondenza non consegnata.

L’ufficio mobile è aperto secondo i consueti orari dell’ufficio postale: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato dalle 8.20 alle 12.35. A breve, far sapere l'azienda, verranno attivati altri sportelli polifunzionali negli stessi locali di via Fonzi, nell'area non danneggiata dall'esplosione provocata dall'assalto avvenuto qualche settimana fa.