Ufficio Politiche per la disabilità Cgil: "assistenza a 665 famiglie". Positivo il bilancio di dodici mesi di attività

In dodici mesi di attività l'ufficio ha fornito supporto e assistenza a 665 famiglie, incontrando 263 cittadini nelle sedi di Pescara e Montesilvano: la Cgil traccia il bilancio del primo anno di attività dell’ufficio politiche per la disabilità. «Un anno di impegno concreto per promuovere l'inclusione, la parità di opportunità e il rispetto dei diritti umani delle persone con disabilità», viene precisato in una nota.

«Abbiamo fortemente voluto mettere in piedi questo ufficio», dice il segretario generale della Cgil Pescara Luca Ondifero, «non solo per seguire ancor più da vicino le politiche e le normative sulla disabilità a livello regionale, ma anche per strutturare un vero e proprio servizio a livello provinciale che diventasse un punto di riferimento per chi vive situazioni complicate, magari anche inascoltate, affinché si potesse dare più informazioni sui diritti legati alla disabilità e le modalità di accesso e fruizione dei servizi. La gestione affidata a Claudio Ferrante, non solo ci rende orgogliosi per l’altissima qualità umana, morale e valoriale del compagno, ma ci rassicura per la qualità dell’ufficio e dei servizi per le sue spiccate competenze».

«Sono orgoglioso di questo primo anno di attività», dichiara Claudio Ferrante, Disability Manager dell’ufficio politiche per la disabilità della Cgil Pescara. «Abbiamo ascoltato, accolto e orientato tantissime persone con disabilità, le loro famiglie e i professionisti del settore, offrendo un supporto concreto e contribuito a migliorare la qualità della vita di molti». Sono stati finanziati tutti i progetti di vita indipendente dalla Regione Abruzzo: un risultato che ha consentito a più di 800 famiglie con gravi disabilità di ottenere questo importante beneficio con circa 9 milioni di euro stanziati.

Tra le attività principali da segnalare, il riconoscimento e tutela dei diritti, l’Inclusione sociale e la tutela dei diritti socio-sanitari.

«Nonostante i progressi fatti, la strada per la piena inclusione è ancora lunga», continua Ferrante, «le persone con disabilità continuano a subire discriminazioni e ad affrontare ostacoli in molti aspetti della loro vita. Per questo, continueremo a batterci al loro fianco, con l'obiettivo di realizzare una società più giusta e inclusiva per tutti

Nello specifico, sono stati 1225 i diritti acquisiti per persone con disabilità, tra cui: 215 per le agevolazioni fiscali, 78 per i Benefici settore auto, 56 contributi per l'eliminazione di barriere architettoniche, 278 Informazioni su invalidità e handicap, 45 disability card, 18 Home care premium, 78 Trasporti, 81 Tessere per la libera circolazione, 45 collocamenti mirati, 37 interventi per inclusione scolastica, 38 per la Vita indipendente, 41 per il diritto alla casa, 27 per l’assistenza sanitaria e domiciliare, 45 per la mobilità e accessibilità, 98 Protesi, ausili e carrozzine, 45 sussidi tecnici informatici. L'ufficio ha operato non solo attraverso gli sportelli fisici, ma anche tramite consulenze on line con sistemi di messaggistica: 175 problemi risolti, tramite email 27 problemi risolti e 200 consulenze telefoniche. Il lavoro è stato portato avanti in sinergia con altre realtà della Cgil, come Flc, Spi, Slc.

L'ufficio ha inoltre instaurato rapporti costanti con Inca, Caaf, medici legali e avvocati per affrontare pratiche inerenti ad aspetti fiscali, diritti negati per invalidità civile e handicap, e collocamenti mirati.

L'impegno dell'ufficio si è esteso oltre l'attività di sportello, con diverse iniziative di sensibilizzazione e informazione, tra cui la passeggiata empatica a Pescara, l’iniziativa sul caro carburanti, la denuncia contro le barriere architettoniche, l’incontro con Asl per la stanza multisensoriale, carenze ospedaliere e diritto di accesso alle cure per persone sorde e altre ancora.