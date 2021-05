A Marina di Città Sant’Angelo l’ufficio anagrafe aprirà due volte a settimana

Dal 1° giugno 2021 diventeranno due i pomeriggi di apertura dell’ufficio anagrafe nella sede dislocata di Marina di Città Sant’Angelo: martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17:30. I cittadini angolani potranno recarsi nella sede che si trova all’interno del Centro Sociale Anziani, adiacente alla medicina di gruppo, per usufruire di tutti i servizi come rinnovo o rilascio carta d’identità, stato civile e servizi cimiteriali.

Così il sindaco Matteo Perazzetti: “Un’altra promessa mantenuta dalla campagna elettorale. Ci tenevamo tantissimo a questa cosa che può sembrare di poco conto ma che, al contrario, rappresenta un’opportunità in più per un servizio essenziale come l’ufficio anagrafe. Tante persone avevano richiesto di trovare una soluzione perché negli anni, nessuno aveva fatto in modo di renderla concreta. Qualcuno millantava uno stato di “abbandono” di Marina e invece, come sempre, dimostriamo di essere al fianco dei cittadini e cercare, quando possibile, di accontentare le loro richieste. Sempre per il bene della comunità”.