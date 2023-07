Gli uffici e gli sportelli della Asl che saranno chiusi a luglio e agosto

Sono diverse le chiusure di uffici e sportelli programmate dalla Asl di Pescara nei mesi di luglio e agosto.

L'azienda sanitaria locale fornisce il dettaglio delle singole chiusure.

L’ufficio Mobilità Sanitaria Internazionale rimarrà chiuso dal 3 all’8 luglio.

Lo sportello Sian per il rilascio/rinnovo degli attestati di formazione per il personale alimentarista e per i fitosanitari, rimarrà chiuso al pubblico il giorno 13 luglio. Il centro per i disturbi cognitivi e le demenze (Cdcd) del Cers di Città Sant’Angelo rimarrà chiuso dal 24 al 31 luglio e dal 7 al 20 agosto. L’unità operativa complessa Ser.D. di Pescara e la sede Ser.D. di Tocco da Casauria rimarranno chiuse il giorno 14 agosto. L’ambulatorio di Medicina Legale del distretto di via Rieti rimarrà chiuso dal 7 agosto al 19 agosto. L’ambulatorio di Medicina Legale del distretto di Montesilvano rimarrà chiuso dal 7 al 19 agosto. Il servizio Disabilità e Supporto Protesico rimarrà chiuso nei giorni 14 e 16 agosto.