In tutti gli uffici postali di Pescara si potrà prenotare il turno in app per il pagamento dell'Imu

Poste italiane fa sapere che anche nei 13 uffici postali di Pescara in occasione della prossima scadenza Imu 2024, prevista per lunedì 17 giugno, è possibile prenotare l’operazione a sportello da tablet e smartphone con l’app Poste Italiane o direttamente dal sito www.poste.it, tramite l’opzione “Cerca l’ufficio postale e prenota”.

Il sistema di prenotazione da remoto permette ai cittadini intestatari di immobili soggetti al tributo che hanno scelto di effettuare il versamento in un ufficio postale, di prendere appuntamento selezionando data e fascia oraria disponibili, oppure di scegliere se prendere subito il numero e di recarsi immediatamente in ufficio. In questo modo dall'app si potrà monitorare il proprio turno e l'eventuale numero di clieni in attesa. Anche dal canale WhatsApp è possibile prendere appuntamento o richiedere il proprio biglietto elettronico, per farlo occorre solo memorizzare sullo smartphone il numero 3715003715 e seguire le indicazioni suggerite.

Poste Italiane ricorda infine che in 8 uffici postali di Pescara è possibile eseguire l’operazione fino alle 19.05 di lunedì 17 giugno: Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele), Pescara 1 (via Monti), Pescara 2 (via Carducci), Pescara 3 (viale D’Annunzio), Pescara 7 (via Tiburtina Valeria), Pescara 4 (via Cavour), Pescara 5 (via Passolanciano) e Pescara 8 (via Verrotti).