In tre uffici postali di Pescara le cartoline dedicate al Carnevale

Anche a Pescara, Poste Italiane ha deciso di celebrare il Carnevale 2022 con tre colorate e animate cartoline filateliche. Nella nostra città, per la precisione, le cartoline saranno disponibili fino al prossimo sabato 5 marzo negli uffici postali con sportello filatelico di Pescara Centro (corso Vittorio Emanuele II), Pescara 4 (via Cavour) e Pescara 9 (viale De Amicis).

Per quanto riguarda la provincia, invece, le cartoline saranno in distribuzione nell’ufficio postale di Penne. Come si legge in una breve nota delle Poste Italiane, si tratta di "un’occasione unica per ogni collezionista o per chi desidera ricordare in modo originale una giornata di festa: una semplice cartolina rappresenta un oggetto che può essere custodito nel tempo".