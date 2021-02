A Montesilvano l'ufficio postale "più rosa" d'Abruzzo con 23 donne su 26 dipendenti

Poste Italiane ha ricevuto la certificazione del Top Employers Institute per la parità di genere

Poste Italiane, per il secondo anno consecutivo, entra nel Bloomberg Gender Equality Index (Gei) ovvero l’indice di riferimento mondiale sulla parità di genere.

Nella provincia di Pescara sono 594 le donne su un totale di 946 impiegati negli 80 uffici postali e nei 3 centri di distribuzione di Pescara, Montesilvano e Tocco da Casauria.

La media è del 63%, 9 punti percentuali in più della media nazionale.

L'ufficio postale "più rosa" d'Abruzzo ovvero nel quale lavorano ben 23 donne su 26 dipendenti è quello di Montesilvano Spiaggia. Ma nella provincia ci sono altri 4 uffici postali con importante rappresentanza femminile. Sono 34 le donne con incarico di responsabilità in tutta la provincia. Nella nostra città, in tema di presenza femminile negli uffici postali, particolarmente rappresentativi sono gli esempi delle sedi di Pescara Centro, dove le donne sono 21 e gli uomini 7, Pescara 3 (8 donne e 3 uomini), Pescara 4 (12 donne e 2 uomini), Pescara 5 (22 donne e 4 uomini) e Pescara 8 (15 donne e 6 uomini). In provincia, spiccano gli uffici di Montesilvano Spiaggia, considerato “il più rosa d’Abruzzo” con 23 donne e 3 uomini, Montesilvano Spiaggia 2 (13 donne e 3 uomini), Scafa (9 donne e un uomo) e Villa Raspa (8 donne e 3 uomini).

«La grande attenzione che da sempre l’azienda rivolge a tematiche come l’inclusione e la parità di genere ha portato», fanno sapere da Poste Italiane, «in provincia di Pescara, ad avere 20 uffici “rosa”, ovvero dove la funzione di responsabilità e la presenza dei dipendenti è interamente al femminile. In questo senso, si segnalano gli uffici postali di Città Sant’Angelo (5 donne su 5) e San Silvestro (4 donne su 4). Inoltre, una donna, Erminia Grippo (nella foto in basso), è a capo della Filiale provinciale, che coordina l’attività degli 80 uffici postali di tutto il territorio, e altre 33 donne ricoprono incarichi di responsabilità.

Gallery